Транспорт
ИзвестияВестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки
Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки 25 апреля. Уточняется, что речь идет о наименее востребованных станциях.
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Из-за низкой нагрузки закроют вестибюли еще на 13 станциях метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:45
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