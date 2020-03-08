Армия и оружие
Lenta.ruВетеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Цель № 1. Как убрали Масхадова, и что помогает побеждать других террористов
Аргументы и Фактывчера в 17:10
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Яценюк и Турчинов захотели вернуться во власть
Общество
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Биатлон
Драчёв: в IBU полностью отстраняются от ситуации с Логиновым
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) не видят отрицательных действий по отношению к Александру Логинову.
Политика
Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Политика
Канада направит Украине $1,5 млн на поддержку полиции
"Министр сообщил о выделении в течение трёх лет свыше 2 млн канадских долларов (около $1,5 млн, - прим. ред.), чтобы помочь укрепить потенциал Национальной полиции Украины", - указано в сообщении.
Футбол
Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина
Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»
«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Футбол
Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом
Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Единоборства
Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
Футбол
Российский футбольный союз оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 425 тысяч
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Армия и оружие
Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Путешествия
Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Энергетика
Цены на нефть падают на неопределенности будущего ОПЕК+
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Такое случилось впервые с июля 2017 года.
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.