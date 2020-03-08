Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.

Биатлон Драчёв: в IBU полностью отстраняются от ситуации с Логиновым Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) не видят отрицательных действий по отношению к Александру Логинову.

Политика Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6% Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Политика Канада направит Украине $1,5 млн на поддержку полиции "Министр сообщил о выделении в течение трёх лет свыше 2 млн канадских долларов (около $1,5 млн, - прим. ред.), чтобы помочь укрепить потенциал Национальной полиции Украины", - указано в сообщении.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Ницце» «Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Футбол Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Единоборства Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

Армия и оружие Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.

Биатлон Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Путешествия Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.

Энергетика Цены на нефть падают на неопределенности будущего ОПЕК+ Цена нефти марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Такое случилось впервые с июля 2017 года.