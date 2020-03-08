Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВетеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

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Село Толстой-Юрт, Чеченская республика. Конец Аслана Масхадова

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Почему хороших террористов не бывает

Российская газетавчера в 23:00

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Ветеран «Альфы» объяснил важность ликвидации Масхадова

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Цель № 1. Как убрали Масхадова, и что помогает побеждать других террористов

Аргументы и Фактывчера в 17:10
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Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
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Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой

Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

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В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

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16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками.
Discover24 06:56
Армия и оружие

Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции

Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
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Новейшие автоматы АК-12 и экипировка «Ратник» последнего поколения до конца года поступят на вооружение легендарной 150-я мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области на территории Южного военного округа.
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Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном.
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Армия и оружие

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Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.
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Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса

Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
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В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Отмирающие в России профессии назвал Силуанов

По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.
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Накануне, 5 марта, Меган Маркл вернулась в Британию впервые после объявления об отъезде в Канаду.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
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Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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Экс-директор «Милана» Звонимир Бобан обрушился с критикой на действия клуба, который уволил его после интервью с критикой генерального директора Ивана Газидиса.
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Аслан Алиевич Масхадов
Военный деятель
Военный и государственный деятель Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). В начале 1990-х участвовал в создании вооружённых сил ЧРИ и руководил боевыми действиями боевиков против федеральных сил; с января 1997 по март 2005 года - президент ЧРИ.
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