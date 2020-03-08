Армия и оружие
Lenta.ruВетеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Цель № 1. Как убрали Масхадова, и что помогает побеждать других террористов
Аргументы и Фактывчера в 17:10
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Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Происшествия
В Липецкой области нет новых случает коронавируса
В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Общество
Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой
Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Здоровье
В депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции
6 марта «Известия» задали ряд вопросов о правилах отбывания карантина сотрудникам «горячей линии» столичного депздрава.
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в торговле наркотиками
16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками.
Армия и оружие
Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции
Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца этого года
Новейшие автоматы АК-12 и экипировка «Ратник» последнего поколения до конца года поступят на вооружение легендарной 150-я мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области на территории Южного военного округа.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном.
Гаджеты
Выход нового iPhone с 5G может задержаться из-за вспышки коронавируса
Выход новой модели iPhone с поддержкой 5G отложат из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
Турция поможет Украине производить оружие против России
Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.
Футбол
Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса
Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
Общество
В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО
В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Общество
Отмирающие в России профессии назвал Силуанов
По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.
Общество
Британцы освистали Меган Маркл после её возвращения в Лондон
Накануне, 5 марта, Меган Маркл вернулась в Британию впервые после объявления об отъезде в Канаду.
Автоспорт
Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей
Авто
Коронавирус затронет российские автомобильные заводы
В издании «Известия» сообщают, что коронавирус уже в следующем месяце может затронуть российские заводы по производству машин, так как именно тогда у них закончатся китайские комплектующие.
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Экономика
В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Футбол
Звонимир Бобан: «Не знал, что в „Милане“ северокорейская диктатура»
Экс-директор «Милана» Звонимир Бобан обрушился с критикой на действия клуба, который уволил его после интервью с критикой генерального директора Ивана Газидиса.