Армия и оружие

REGNUMREGNUMВетеран РВСН рассказал о принципе работы «ядерной кнопки»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».
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Устройство «ядерной кнопки» раскрыл ветеран ракетных войск

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин ответил на вопросы о том, какова опасность «случайного пуска» в подобной ситуации.
Московский Комсомолец06:13

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Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru09:50

Устройство «ядерной кнопки» раскрыл ветеран ракетных войск

Московский Комсомолец06:13

Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН

Газета.Ru08:34

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Телеканал 360°08:33

Ветеран раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»

News.ru07:48

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

РИА Новости07:13

Ветеран РВСН объяснил устройство «ядерной кнопки» и оценил вероятность ошибки

Вести.Ru08:35
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
RT на русском 07:50
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Политика

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
Общество

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» – А1 приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Ведомости 06:56
Наука

Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
N+1 вчера в 05:59
Гаджеты

Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30

Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
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Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 07:15
Политика

Лавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Зариф назвали действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права, которые не могут решить накопившиеся на Ближнем Востоке проблемы, а лишь ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.
News.ru 09:15
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
Общество

Алишер Усманов назвал своих возможных наследников

Суть событий вчера в 13:14
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM 10:17
Спорт

Лыжные гонки. Непряева упала в финале спринта на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева из-за падения заняла последнее, шестое место в спринте на шестом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия.
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Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
ToDay News Ufa 02 января в 09:57
Шоу-бизнес

Актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет. Об этом 3 января она рассказала на своей странице в Instagram.
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Единоборства

Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator

Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
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Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Космос

Деловая столица (Украина): и снова Илон Маск. Как изменят Землю солнечные города (Деловая столица)

Солнечная черепица Tesla, получившая название Solarglass («солнечное стекло»), это устройство, которое внешне выглядят так же, как обычная черепица, но в то время же время работает как самые настоящие солнечные панели для производства электроэнергии.
ИноСМИ 08:12
Политика

ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
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Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

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Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате более миллиарда рублей

Дождь 04:07
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru 08:39
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Авто

В Токио покажут раллийный кроссовер Mazda CX-5

В рамках предстоящего автосалона в Токио пройдет официальный дебют раллийной версии популярного японского кроссовера Mazda CX-5.
Rusargument вчера в 10:43
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
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