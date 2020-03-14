Рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах смог добыть огромное количество секретных материалов, касающихся работы администрации президента США, американского Госдепартамента, ЦРУ и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

с чего всё началось

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

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