Политика
РИА НовостиВетеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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с чего всё началось
Рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах смог добыть огромное количество секретных материалов, касающихся работы администрации президента США, американского Госдепартамента, ЦРУ и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.РИА Новостивчера в 20:26
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