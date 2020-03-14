Политика

РИА НовостиРИА НовостиВетеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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с чего всё началось

Ветеран СВР рассказал, как «брал под контроль» Белый дом

Рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах смог добыть огромное количество секретных материалов, касающихся работы администрации президента США, американского Госдепартамента, ЦРУ и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
РИА Новостивчера в 20:26

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Ветеран СВР рассказал, как «брал под контроль» Белый дом

РИА Новостивчера в 20:26

Российский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО

Lenta.ruвчера в 20:56

Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

РБКвчера в 23:11

Разведчик-нелегал рассказал, как «взял под контроль» Белый дом

РЕН ТВвчера в 22:15

Рассекреченный разведчик из России раскрыл, как ему удалось проникнуть на базу НАТО

URA.Ruвчера в 23:09

Разведчик-нелегал рассказал о своей работе в США

Известиявчера в 22:37

«Сами меня пригласили»: ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

ТК Звездавчера в 22:33
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Футбол

Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста

С учетом рекомендаций, игрок изолирован. Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 19:18
Авто

Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара

По мнению дилеров и аналитиков, автопроизводители будут до последнего сдерживать цены на свои автомобили, которые ожидаемо подскочат в связи с резким ослаблением рубля.
SpeedMe 11 марта в 06:04
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК вчера в 07:36
Здоровье

В Ульяновской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано

Граждане, посещавшие территории, где заболевшие есть, должны сообщать о своём возвращении в РФ на «горячую линию» Ульяновской области.
АиФ Ульяновск 12 марта в 05:25
Политика

Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Армия и оружие

Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война

Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Би-порт вчера в 04:40
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Экономика

Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса

Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
RuNews24.ru вчера в 03:55
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Авто

Россияне могут накопить на автомобиль за год

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», в начале этого года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке РФ составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата – почти 39 тыс. рублей в месяц.
Автоновости дня 11 марта в 02:55
Космос

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру вчера в 11:40
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru вчера в 16:40
Здоровье

Спекуляция на масках. Почти 180 саратовцев проверены на коронавирус

178 жителей Саратовской области проверены на предмет коронавируса.
Взгляд-инфо вчера в 12:50
Здоровье

В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 22:40
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12 марта в 12:45
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Наука

Сидение на корточках оказалось полезным для здоровья

Piter.tv 12 марта в 04:09
Происшествия

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР

Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:22
Космос

Космическую систему электроснабжения запатентовали российские учёные

Принцип действия космической солнечной станции заключается в следующем: орбитальная СЭС располагается на высоте до 1000 км, аккумулируя энергию солнца, а при пролёте над точками приёма, передаёт собранную электроэнергию на землю микроволновым способом.
Элек.ру вчера в 08:20
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на всю Россию

По словам Володина, критика поправок в первую очередь идёт из-за рубежа. «Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — заявил он.
МордовМедиа 12 марта в 08:20
Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings вчера в 06:15
Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Gorod48 01:08
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 13:31
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета вчера в 11:38
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
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