Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

с чего всё началось

Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

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