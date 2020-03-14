Политика
РИА НовостиВетеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".РИА Новостивчера в 20:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Энергетика
Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге
Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
Происшествия
Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
Футбол
Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Общество
В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса
В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Гаджеты
Nokia 6.2 получит фирменный защитный чехол с логотипом агента 007
Например, модель Nokia 6.2 получит защитный чехол с логотипом агента 007.
Общество
Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин
Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса для легких
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Политика
Госдеп вызвал посла Китая после обвинений в завозе коронавируса
Госдеп США вызвал посла Китая Цуй Тянькая после того, как накануне официальный представитель китайского МИДа заявил о возможном завозе коронавируса в Ухань американскими военными, передает Fox News ссылкой на источник в Госдепе.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Экономика
Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения
Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее.
Общество
Депздрав опроверг рост угрозы пневмонии в Москве
В январе и феврале 2020 число случаев внебольничной пневмонии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 8% и 7% соответственно.
Армия и оружие
Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов
Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Общество
В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок
"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Авто
Россияне могут накопить на автомобиль за год
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», в начале этого года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке РФ составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата – почти 39 тыс. рублей в месяц.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.