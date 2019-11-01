Футбол

Газета.RuГазета.RuВетеран «Спартака» высказался о прогрессе команды

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
В матче 1/8 финала "Спартак" одолел "Ростов" со счетом 2:1. Рейнгольд отметил, что команду не за что критиковать, потому что при новом наставнике стал виден прогресс.
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