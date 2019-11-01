Футбол
Газета.RuВетеран «Спартака» высказался о прогрессе команды
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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Александр Долгов
В матче 1/8 финала "Спартак" одолел "Ростов" со счетом 2:1. Рейнгольд отметил, что команду не за что критиковать, потому что при новом наставнике стал виден прогресс.
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Рейнгольд отметил прогресс «Спартака» при Тедеско и раскритиковал «Ростов» Карпина
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