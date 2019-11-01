В матче 1/8 финала "Спартак" одолел "Ростов" со счетом 2:1. Рейнгольд отметил, что команду не за что критиковать, потому что при новом наставнике стал виден прогресс.

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Политика Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".

Армия и оружие Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Транспорт Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году "С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

Общество В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.

Авто Nissan предсказал падение спроса на кроссоверы Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.

Армия и оружие Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.

ЖКХ Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.

Происшествия Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.

Политика МИД счел невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок России и США не удастся вовремя выработать новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до того, как в 2021 году истечет срок действия действующего СНВ-3.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Общество Метеорологи выделяют в России шесть времен года Как отметил глава ведомства, в России можно выделить шесть времен года, в частности – предзимье, которое выпадает на период осенью и зимой.

Общество Россияне поддерживают введение отцовского капитала Как сообщается в исследовании, которое провела Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства, введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% российских семей.