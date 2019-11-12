Футбол

Советский спортСоветский спортЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную

По информации БИЗНЕС Online, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения футболиста, голкипер пока отказывается, но по их ощущениям, он может поменять свое мнение.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Окружение думает, что он согласится

По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:20

Подробнее о событии

Черчесов связался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную

Спорт БИЗНЕС Online00:52

Вячеслав Чанов: «Акинфеев не испугается вернуться в сборную. Он боец! Но не надо на него давить»

Спорт-Экспресс12:55

Слухи о возвращении Акинфеева — самый опасный сюжет для сборной. Колонка Романа Трушечкина

Матч ТВ07:30

Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020

Sport24.ru01:00

Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

Sportbox.RU00:53

Ветеран «Спартака» высказался о возвращении Акинфеева в сборную

Газета.Ru13:00

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться. Неужели у тренера сборной нет альтернатив?

Metaratings09:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Футбол

На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо».
РБК 07:53
Гаджеты

Доступная беспроводная мышка Xiaomi получила «усиленную» автономность

Первая беспроводная мышка Xiaomi появилась еще в 2017 году и ее стартовая цена в Китае была равна 10 $.
Srnsk 10:00
Общество

Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия

В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу

Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
РИА Новости 00:41
Политика

Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле

В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда вчера в 07:55
Политика

Эво Моралес рассказал о готовившемся на него покушении

Сошедшего с трапа в аэропорту Мехико бывшего президента Боливии Эво Моралеса встретил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
Московский Комсомолец 12:52
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика

Вашингтон подтвердил экстрадицию россиянина Буркова из Израиля в США

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в хакерстве, экстрадирован в США и предстанет перед судом уже во вторник, сообщила РИА Новости представитель минюста США.
РИА Новости 12:58
Общество

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

РБК 12:06
Происшествия

Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова

Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Политика

Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Pravda.Ru 01:49
Происшествия

Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Кино

Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Политика

Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Происшествия

Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве

Российская газета 09:33
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о встрече с Путиным

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
News.ru 10:39
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Общество

У известной украинской телеведущей обнаружили рак

Ранее о борьбе с раком рассказал ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek).
Lenta.ru 13:07
Кино

В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 00:39
Теннис

Федерер одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл итальянца Маттео Берреттини на Итоговом турнире ATP.
Sportbox.RU 10:39
Общество

КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Общество

ВЦИОМ опубликовал список главных страхов россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, в рамках которого были выявлены основные страхи россиян.
KM.ru 08:04
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 04:00
Авто

АвтоВАЗ обнародовал стоимость на Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, обнародовал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное