Общество
ИзвестияВетеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы
Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Минкомсвязи. Предположительно, услуги связи для ветеранов также будут бесплатными.
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с чего всё началось
Государство договорилось с сотовыми операторами о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи. Предполагается, что услуги связи для них будут бесплатными.Известиявчера в 16:01
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