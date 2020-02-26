Общество

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Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Минкомсвязи. Предположительно, услуги связи для ветеранов также будут бесплатными.
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Возьмите трубку: ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами

Государство договорилось с сотовыми операторами о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи. Предполагается, что услуги связи для них будут бесплатными.
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