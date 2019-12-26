Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВетеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

По данным источника, ветераны спецназа были задержаны в Москве, Московской и Владимирской областях в ходе совместной операции СКР, Росгвардии, а также спецподразделений МВД и ФСБ. Всего по делу проходят шесть человек, трое из которых пока находятся в статусе свидетелей.
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с чего всё началось

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.
Lenta.ru07:00

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Двух бывших офицеров «Альфа» спецназа ФСБ задержали в Москве по делу об убийствах

Эхо Москвы12:31

Ветераны ФСБ задержаны с оружием и взрывчаткой по делу десятилетней давности

Вести.Ru10:17

Раскрыты подробности жестоких убийств банды ветеранов ФСБ

Lenta.ru11:24

Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»

Московский Комсомолец10:15

В Москве трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов

Общественное телевидение России07:28

Ветераны спецназа ФСБ задержаны по делу об убийствах бизнесменов

REGNUM07:24

СМИ: трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов

Национальная служба новостей06:57
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Происшествия

Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой

В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Газета.Ru 13:02
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

Вести.Ru 11:42
Армия и оружие

Ливия попросила Турцию о помощи в борьбе с «российскими наемниками»

Ранее президент Турции заявил, что Анкара не намерена игнорировать присутствие «российских наемников частной военной компании „Вагнер“ в Ливии».
Росбалт 12:35
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

РИА Новости 11:10
Хоккей

Канада — США 0:1 (1-й период)

Молодежная сборная России попала в группу с командами Канады (матч состоится 28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря).
Bookmaker-ratings.ru 02:58
Кино

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 10:03
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
РБК 12:02
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Общество

«Севмаш» спустил на воду атомную подлодку «Новосибирск»

Атомная подводная лодка «Новосибирск» (первая серийная в проекте 885М «Ясень-М») выведена из эллинга и спущена на воду на оборонной верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Экономика сегодня вчера в 02:52
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
РБК 06:07
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
Футбол

«Динамо» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции

«Динамо» определилось с датами и соперниками по контрольным матчам команды на тренировочных сборах в Турции, о чем сообщило на своем официальном сайте.
Спорт-Экспресс вчера в 04:28
Армия и оружие

Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку, есть погибшие

ГЛАС.RU 08:23
Происшествия

Против Рауля Арашукова возбудили еще три уголовных дела о растрате

Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что в отношении его подзащитного возбуждено еще три уголовных дела, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:25
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу

Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня вчера в 02:45
Футбол

«Челси» проиграл «Саутгемптону» дома

В девятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Челси» довольно неожиданно на своём поле проиграл «Саутгемптону» с результатом 0:2. Команда Ральфа Хазенхюттля провела по голу в каждом из таймов – отличились Майкл Обафеми и Натан Редмонд.
Евро-футбол.ру 12:01
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр 08:27
Происшествия

В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз

В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
REGNUM 09:47
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК 10:56
Армия и оружие

Новейшая украинская артиллерийская установка постреляла водой

Ferra 08:32
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
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