Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВетеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.
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с чего всё началось
Следственный комитет объявил
, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК12:06

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СМИ: трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов

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Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
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Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
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Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
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Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу

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Изменения в состоянии живота могут оказаться симптомом рака печени

Отекший болезненный при нажатии живот может оказаться симптомом рака печени, об этом пишет Express.
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