с чего всё началось

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

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