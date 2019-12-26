Происшествия
Lenta.ruВетеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.
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с чего всё началось
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.РБКвчера в 12:06
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СМИ: трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов
Национальная служба новостейвчера в 06:57
В Москве задержаны трое членов банды, обвиняемых в убийствах в 2008 и 2012 годах
Интерфаксвчера в 07:40
В Москве трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов
Общественное телевидение Россиивчера в 07:28
Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»
Московский Комсомолецвчера в 10:15
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