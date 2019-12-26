Происшествия
Lenta.ruВетеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.
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В Москве трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов
Общественное телевидение России07:28
Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»
Московский Комсомолец10:15
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Казанский «Зенит» вышел в финал Кубка России
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WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Энергетика
Власти назвали условие допуска независимых производителей к экспорту газа
«При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — говорится в проекте энергостратегии.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Общество
Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря
Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Общество
МВД Украины предложило повысить штрафы за оставление места ДТП
Министерство внутренних дел Украины собирается увеличить штрафы для водителей, оставивших место ДТП.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях из-за праздников
Последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Здоровье
В Благовещенске после большого ремонта открылась детская стоматология
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором заявил, что принимает вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Политика
Сирия готовится подать иск против США за разграбление нефти
Ранее Лайф писал, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии способны защитить месторождения нефти за Евфратом от ИГИЛ*.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж Палыч
Происшествия
Мать оставила младенца на дороге в Кемерово
Политика
Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными
Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".
Игры
Слухи: GTA VI выйдет осенью 2021 года
По мнению некоторых игроков, в декабрьском обновлении GTA Online спрятан намёк на дату анонса Grand Theft Auto VI.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Иран и Сирию не убивать людей в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил в Twitter Россию, Иран и Сирию в том, что они намерены убивать гражданских лиц в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Поккой
«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой.
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.