Коронавирус
RT на русскомВетеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее обращение.
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с чего всё началось
Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.ТАСС07:04
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