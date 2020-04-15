Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВетеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее обращение.
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с чего всё началось

Российские ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.
ТАСС07:04

Подробнее о событии

Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

РИА Новости08:40

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

РБК07:32

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

RT на русском07:19

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Коммерсантъ07:21

Общества ветеранов попросили президента перенести парад Победы в Москве

News.ru07:19

Ветераны попросили Путина о переносе парада Победы

Общественная служба новостей07:15

Обращение ветеранских организаций к Путину с просьбой перенести парад Победы. Полный текст

ТАСС07:48
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Экономика

Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты

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Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса

Подписан третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»

Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
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Здоровье

Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог

Если человек постоянно убеждает себя, что китайским вирусом он не заразится, это крайне опасно для него самого.
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.
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Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

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РИА Новости вчера в 14:36
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Объединение экзаменов на водительские права отложено

Как сообщает газета "Коммерсантъ", реформа по объединению экзаменов на водительские права, запланированная на октябрь, отложена до следующего года.
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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
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Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
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Политика

В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения

Недавно Госдепартамент обвинил Россию в том, что созданы тысячи аккаунтов, которые штампуют дезинформацию, что пандемию спровоцировали американские вирусологи.
Вести.Ru вчера в 17:39
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Общество

Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии

В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
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Общество

Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе

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Газета Кемерова вчера в 22:47
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Общество

Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета вчера в 06:34
Общество

В России остался лишь один регион без коронавируса

Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 06:06
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Политика

В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»

В парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
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Происшествия

Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке

Как выяснилось, доброволец отнесла одной пожилой петербурженке продукты и, возвращаясь домой, привычно срезала дорогу через детскую площадку в Александровском саду.
Piter.tv 09:53
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Общество

Калининградские власти продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Общество

Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его

Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
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Технологии

Apple рассекретила данные о передвижениях россиян

В столице индекс передвижения пешком и на транспорте оказался ниже, чем в целом по стране — данные ниже на 68 и 59 процентов соответственно, по сравнению с январем 2020 года.
Lenta.ru 06:06
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