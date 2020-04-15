Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.

с чего всё началось

Праздник Победы имеет большое значение для всего российского народа и особенно для участников Великой Отечественной войны, которых осталось мало. Этот праздник должен быть грандиозным и запоминающимся. Поэтому мы и предложили перенести его на более позднюю дату.

Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 550

Здоровье Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии. 6

Политика Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп. 200

Футбол Клубы АПЛ призывают завершить сезон до 30 июня По данным источника, руководители клубов чемпионата Англии призывают завершить сезон до 30 июня для того, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов, соглашения которых истекают летом этого года.

Экономика ЦБ поддерживает увеличение лимита суммы покупок по карте без пин-кода Банк России поддерживает инициативу об увеличении как минимум до 2000 рублей предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 478

Гаджеты Apple выпустила новый iPhone SE Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Модель представлена на сайте компании. 494

Общество Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.

Происшествия Свыше 12 тысяч нарушителей режима самоизоляции не пустили в Москву Более 12 тысяч водителей не смогли въехать в Москву за последние четыре дня.

Футбол Футбольная революция в Европе. Прогнозы и реальность Дни идут, пандемии коронавируса не видно ни конца, ни края, даты возобновления футбольного сезона вынужденно переносятся все дальше и дальше, и УЕФА приходится рассматривать все более экстравагантные варианты концовки.

Политика Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы. 390

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,2K

Шоу-бизнес Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей. 11

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите. 2

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 29