Коронавирус
РИА НовостиВетеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.ТАСС07:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Футбол
«Шахтер» запускает собственный телеканал
Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
Soccer.ru вчера в 12:23
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Авто
ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу Горбачеву
Роскошный лимузин не понравился Михаилу Горбачеву, что поспособствовало отказу от серийного производства.
Дни24 08:17
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Энергетика
Цена на нефть Urals снизилась до $16,71
На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
ТАСС 05:27
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом
Работа заключается в том, чтобы выполнять ту часть решений оперативного штаба, принятых в межведомственном формате по прямому поручению президента России Владимира Путина, которая касается нашего участия в вывозе российских граждан из-за рубежа и оказания материальной помощи тем из них, кто лишился средств к проживанию, существованию за границей.
Коммерсантъ 12:00
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными.
Известия 09:47
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска вчера в 12:12
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника
Александр Стрелюхин отметил, что, судя по карте, очень много саратовцев сейас игнорируют режим самоизоляции ходят по улицам без масок.
Взгляд-инфо 12:35
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Экономика
Путин заявил о сокращении розничной торговли в РФ на 35%
Розничная торговля в России сократилась на 35%, об этом президент Владимир Путин заявил в ходе онлайн-совещания по экономическим вопросам.
Политика Сегодня вчера в 07:17
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Финансы
Доллар превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 12:20
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Авто
Haval назвал комплектации рамного Haval H5
Цены нового рамного Haval H5 обещают назвать чуть позже – в начале следующей недели.
110km.ru 07:06
Происшествия
Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина.
Утро.ru вчера в 10:53
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Политика
Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС 12:57
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04