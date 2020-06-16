Общество
ИзвестияВетераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». Об этом заявил зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.
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с чего всё началось
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече. Об этом «360» рассказал заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.Телеканал 360°вчера в 14:11
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Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн
«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
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На продажу выставлен кастомный BMW X6, выполненный в стиле стимпанк
Отличительными особенностями выставленного на продажу BMW X6 является очень сложная аэрография, а также двери, которые открываются против хода движения.
Тарантас Ньюс 01:44
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
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Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Здоровье
Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Медики готовятся к массовой вакцинации населения. Анна Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью.
Piter.tv 04:49
Экономика
Индексы Уолл-стрит продолжили рост после открытия торгов
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня торги на Уолл-стрит начались с падения основных индексов, однако к концу сессии индексы смогли закрепиться в «зеленой зоне».
REGNUM вчера в 10:30
Политика
Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
Общество
Законопроект о регулировании удаленной работы внесен в Госдуму
Mossovetinfo.ru – Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании удаленной работы, документ размещен в электронной базе Госдумы.
Моссовет вчера в 04:52
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Норкин показал последнюю покупку покойной жены
Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
Общество
Куйвашев отказался смягчать ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что областные власти пока не будут смягчать действующие ограничения на продажу алкоголя.
Политсовет 05:10
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Общество
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Путешествия
В АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории
Москва, 17 июня 2020, 10:42 — REGNUM В России для заселения в санаторий туристам необходимо иметь при себе три справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
REGNUM 03:42
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15