Общество

ИзвестияИзвестияВетераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». Об этом заявил зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.
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с чего всё началось

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече. Об этом «360» рассказал заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.
Телеканал 360°вчера в 14:11

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Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Комсомольская правда05:20

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Телеканал 360°вчера в 14:11

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия04:27

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

РИА Новости01:23

Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову после видео о десантниках-геях

News.ru05:41

Киркорову пригрозили «теплым приемом» после ролика о десантнике

Газета.Ruвчера в 11:51

«Ты за это ответишь»: ветеран Афганистана пригрозил Киркорову за ролик о десантнике-гее

НТВвчера в 07:38
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Происшествия

Самолет SSJ100 сел в Перми из-за срабатывания датчика

РБК 03:43
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Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
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Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
Авто

На продажу выставлен кастомный BMW X6, выполненный в стиле стимпанк

Отличительными особенностями выставленного на продажу BMW X6 является очень сложная аэрография, а также двери, которые открываются против хода движения.
Тарантас Ньюс 01:44
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
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Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
1
Происшествия

Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье

Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Известия 05:06
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Здоровье

Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью

Медики готовятся к массовой вакцинации населения. Анна Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью.
Piter.tv 04:49
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Экономика

Индексы Уолл-стрит продолжили рост после открытия торгов

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня торги на Уолл-стрит начались с падения основных индексов, однако к концу сессии индексы смогли закрепиться в «зеленой зоне».
REGNUM вчера в 10:30
Политика

Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью

Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
1,1K
Общество

Законопроект о регулировании удаленной работы внесен в Госдуму

Mossovetinfo.ru – Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании удаленной работы, документ размещен в электронной базе Госдумы.
Моссовет вчера в 04:52
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Общество

Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов

Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
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Шоу-бизнес

Норкин показал последнюю покупку покойной жены

Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
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Общество

Куйвашев отказался смягчать ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что областные власти пока не будут смягчать действующие ограничения на продажу алкоголя.
Политсовет 05:10
10
Происшествия

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,1K
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Общество

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге

Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Путешествия

В АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории

Москва, 17 июня 2020, 10:42 — REGNUM В России для заселения в санаторий туристам необходимо иметь при себе три справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
REGNUM 03:42
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Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
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