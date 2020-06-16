Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече. Об этом «360» рассказал заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.

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Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». Об этом заявил зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

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