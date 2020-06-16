Общество
ИзвестияВетераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». Об этом заявил зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.
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с чего всё началось
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече. Об этом «360» рассказал заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.Телеканал 360°вчера в 14:11
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«Десантник — это национальность». Сенатор Клинцевич посоветовал Киркорову не шутить с военными
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