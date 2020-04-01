Коронавирус
ИзвестияПредставители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации. Документ в среду, 1 апреля, оказался в распоряжении «РИА Новости».
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Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Происшествия
Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Общество
ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Политика
В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
НАТО и РФ должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
За последние сутки в России зарегистрировали 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь человек умерли, сообщил оперативный штаб.
Игры
The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной в честь годовщины
Релиз The Elder Scrolls Online состоялся 4 апреля 2014-го на ПК и в июне того же года на PlayStation 4 и Xbox One.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Здоровье
В Ивановской области вводится режим обязательной самоизоляции
В Ивановской области ужесточается режим повышенной готовности. Для жителей вводится обязательная самоизоляция.
Происшествия
В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор
За минувшие сутки двое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно поместили в евпаторийский обсерватор по решению суда.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%
Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Футбол
«Матч ТВ» покажет матч по киберфутболу между «Спартаком» и ЦСКА
Телеканал «Матч ТВ» проведёт трансляцию киберфутбольного матча между московским «Спартаком» и ЦСКА.
Общество
Минтруд объяснил, как будет оплачена нерабочая неделя
Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается, сообщает Радио Sputnik(16+) Стоит отметить, что режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Общество
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России
Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса
Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.