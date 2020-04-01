Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации. Документ в среду, 1 апреля, оказался в распоряжении «РИА Новости».

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Общество ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Игры The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной в честь годовщины Релиз The Elder Scrolls Online состоялся 4 апреля 2014-го на ПК и в июне того же года на PlayStation 4 и Xbox One.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Минтруд объяснил, как будет оплачена нерабочая неделя Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается, сообщает Радио Sputnik(16+) Стоит отметить, что режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт.

Общество Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.