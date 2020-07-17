Политика
Газета.RuВетераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
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с чего всё началось
«Собчак Ксения Анатольевна несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист, занимающийся в своих публичных выступлениях и видеоматериалах «разжижением мозгов» нашей молодежи и системно насаждающий правовой нигилизм», – пишут «Ветераны России» на своем сайте.Взгляд.ру07:36
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Собчак ответила «Ветеранам России» на обвинение в «разжижении мозгов»
Национальная служба новостей10:04
Ветераны потребовали от «Первого канала» уволить Собчак за политические взгляды
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