с чего всё началось

Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 597

Общество В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. 769

Общество Главред связанного с Пригожиным РИА ФАН пожаловался в полицию на «Открытые медиа» Представители «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН), связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, подали заявление в полицию с требованием проверить публикацию «Открытых медиа».

Происшествия В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУ СК России по региону. 25

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 30

Футбол Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании. 3

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки. 1

Политика Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Ван И рассказал ему о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности, сообщил в пятницу МИД РФ. 1

Политика Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии. 21

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 345

Общество Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется. 103

Экономика Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата. 7