Политика

Газета.RuГазета.RuВетераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
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«Собчак Ксения Анатольевна несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист, занимающийся в своих публичных выступлениях и видеоматериалах «разжижением мозгов» нашей молодежи и системно насаждающий правовой нигилизм», – пишут «Ветераны России» на своем сайте
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