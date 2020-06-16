Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВетераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Комментировать55
Анна Попова
В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 14:01

Подробнее о событии

Ветераны Великой Отечественной войны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок

Эхо Москвы18:06

Попова сообщила, что ветераны смогут смотреть парад Победы в Москве на трибуне без маски

ТАСС14:21

Ветераны смогут без масок наблюдать за парадом на Красной площади

Вечерняя Москва13:52

Ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок – Попова

Москва 2414:00

Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

Интерфакс13:45

Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте

Газета.Ru14:15

Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт

РИА Новости14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Здоровье

В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info 08:26
18
Общество

Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ

Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
3
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe 07:56
39
Энергетика

МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее.
ТАСС 04:16
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
2
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

Вести.Ru 18:37
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости 10:06
1,1K
Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
35
Политика

Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
27
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
157
Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru 21:41
91
Путешествия

Россиянам для заселения в санатории потребуются три справки

Санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три справки, которые рекомендованы Роспотребнадзором.
News.ru 19:31
Футбол

Болельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»

Ростовские болельщики могут попасть на матч «Сочи», но для этого необходимо выполнить требования Роспотребнадзора.
Блокнот Ростов-на-Дону 09:10
1
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
267
Космос

США запустят военный спутник с борта МКС

США запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны страны DARPA 17 июня с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 21:45
Армия и оружие

Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
Политическая Экспертиза 08:52
18
Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
51
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
2,2K
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
441
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
2
Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

Следственные органы на Кубани проводят проверку в связи со смертью Верди.
ТАСС вчера в 04:04
885
Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
72
Игры

Новый трейлер The Outlast Trials

После масштабной конференции PC Gaming Show в интернете появился новый трейлер игры The Outlast Trials, в котором демонстрировались сумасшедшие врачи и эксперименты на людях.
Evo-rus.com 14 июня в 11:41
3
Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста 10:34
23
Экономика

Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года

В поправках к бюджету отражено снижение на 386 440 700 рублей по строительству детской областной больницы.
Сахалин.Инфо 18:18
Политика

Названо условие завершения «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, если страны Евросоюза, которым он выгоден, станут действовать исходя из собственных экономических интересов, защищая их от посягательств со стороны властей США.
Lenta.ru 15:30
48
Общество

С сентября стоимость услуг ЖКХ в столицах Кузбасса вырастет на 15%

Накануне стало известно, что власти Кемеровской области перенесли повышение стоимости услуг ЖКХ для граждан с 1 июля на 1 сентября.
Байкал24 19:47
60
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
37
Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости 20:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное