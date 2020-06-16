В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках.

«Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски», — отметила Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, на трибунах все будет промыто и продезинфицировано.

Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун без масок

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