В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА "Новости".

Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок

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