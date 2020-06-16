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Газета.RuВетераны смогут присутствовать на параде Победы без масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА "Новости".
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В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 14:01
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