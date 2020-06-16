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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА "Новости".

Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок

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