с чего всё началось

В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага". Кошелева также возмутило видео с артистом.

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

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Футбол Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.