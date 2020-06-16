Общество
РИА НовостиВетераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ
В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага". Кошелева также возмутило видео с артистом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Председатель правления свердловской областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко в Facebook пригрозил артисту Филиппу Киркорову, снявшему ролик в образе десантника.Газета.Ruвчера в 11:51
Подробнее о событии
Показать все источники
«Пусть боится»: глава организации ветеранов Афганистана пригрозил Киркорову из-за ролика
Московский Комсомолец01:40
«Десантник — это национальность». Сенатор Клинцевич посоветовал Киркорову не шутить с военными
Телеканал 360°вчера в 18:48
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС вчера в 11:18
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Норкин с шутки начал первый эфир после смерти жены
ФАН вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru вчера в 23:48
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Футбол
Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России
Советский спорт вчера в 15:54
Происшествия
В Перми совершил аварийную посадку SSJ100
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Происшествия
На дорогу в Татарстане приземлился легкомоторный самолет
Самолет Бугурусланского летного училища Cessna приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.
МИР 24 01:34
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Экономика
Минэк озвучил рейтинг самых провальных госпрограмм
Эффективность деятельности исполнителей по половине госпрограмм не превышает 70%,- отметили "Известиям" в Минэке.
Комсомольская правда 02:07
Общество
В Госдуме могут принять законопроект об удаленной работе
Как сообщает «ТАСС», ссылаясь на нижнюю палату парламента России, в Государственную Думу внесли законопроект о регулировании удаленного вида работы.
The Penza Post вчера в 09:46
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
РБК 04:10
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Происшествия
СК возбудил дело после конфликта во временном лагере в Дагестане
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после конфликта с участием граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане.
RT на русском 03:26
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились более 10 тысяч человек
За сутки в Свердловской области выявили 227 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 016 зараженных COVID-19.
Вечерние Ведомости 03:35
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело вчера в 05:26
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Здоровье
Еще 72 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом: 22 человека скончались от COVID-19 и от осложнений инфекции, 17 – по иным причинам смерти, 2 случая — на экспертизе.
Kursk.com 15 июня в 03:55
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Политика
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, сообщила в среду пресс-служба посольства США в Киеве.
РИА Новости 04:05