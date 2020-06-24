Политика

Газета.RuГазета.RuВетераны оценили парад Победы на Красной площади

Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.
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Ветераны оценили парад Победы на Красной площади

Газета.Ru06:13

Видео парада Победы 24 июня 2020 года в Москве: Новейшее вооружение и флаг России над Красной площадью

Комсомольская правда05:40

Шойгу поздравил с Днем Победы парадные расчеты войск ВМФ РФ

ТК Звезда03:53

Парад в честь 75-летия Победы завершился в Москве: Путин поблагодарил военных

Национальная служба новостей04:59

«Как тогда — в 1945-м»: чем запомнился Парад Победы — 2020

РИА Новости06:26

В Москве начался парад Победы

Lenta.ru03:02

В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы

RT на русском04:16
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Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
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Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон

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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Технологии

Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
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Общество

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
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Происшествия

Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей

Во время парада Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
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Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
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Политика

Путин оценил парад Победы жестом

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Общество

Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Происшествия

Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе

В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.
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Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
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Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

РИА Новости 03:06
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Авто

Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали

Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс 02:40
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Армия и оружие

Какая военная техника впервые примет участие в параде Победы

24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны.
RT на русском вчера в 10:31
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Политика

Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями

МИР 24 03:32
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Общество

В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился

Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
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Политика

На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы

На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы. Он приурочен к дате исторического парада Победы на главной площади нашей страны.
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Общество

Грандиозный парад Победы прошел в Волгограде

В городе-герое на Волге состоялся военный парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Волгоградская правда 04:35
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Jeep попросил своих фанатов придумать элемент дизайна для новой модели

Шеф-дизайнер компании Jeep предложил поклонникам марки придумать элемент дизайна для новой модели.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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111 человек заразились коронавирусом в Саратовской области за сутки

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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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