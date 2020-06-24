Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.

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