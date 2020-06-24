Политика
Газета.RuВетераны оценили парад Победы на Красной площади
Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.
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Парад в честь 75-летия Победы завершился в Москве: Путин поблагодарил военных
Национальная служба новостей04:59
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RT на русском вчера в 10:31
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В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился
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Lenta.ru 06:46
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На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы
На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы. Он приурочен к дате исторического парада Победы на главной площади нашей страны.
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