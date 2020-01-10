Политика

RT на русскомRT на русскомПутин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

В Крыму остаются ещё проблемы с водоснабжением и экологией. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона заявил президент Владимир Путин. В то же время, по его словам, за последние годы многое сделано для раскрытия потенциала полуострова.
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Подробнее о событии

Сенатор: Воды в Крыму не хватало еще в советские времена

Взгляд.ру14:50

Путин раскритиковал крымских чиновников

Lenta.ru07:03

Путин призвал власти сосредоточиться на улучшении жизни крымчан

ИА Крыминформ07:16

Меры повышения качества жизни в Крыму представят в правительство России до 1 марта

ТАСС12:09

Владимир Путин проводит совещание в Ялте (ФОТО)

КИА06:49

Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Интерфакс07:32

Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

РИА Новости07:27
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Экономика

Рост тарифов ЖКХ в России в прошлом году составил 4,3%

Отмечалось также, что средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%.
Интерфакс 08:12
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
RT на русском 13:53
Политика

В ФРГ заявили, что вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ирака может укрепить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).
News.ru 09:48
Здоровье

Урок от врача Павленко: Рак победят те, кто его не боится

Зная, что постоянно мутирующая опухоль уже не оставила ему шансов, Павленко тем не менее настойчиво призывал не ставитьзнак равенства между онкологией и неизбежной смертью.
Свободная Пресса 05:27
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Кино

В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»

В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Donday.ru 01:22
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС вчера в 14:50
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 08:50
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 08 января в 17:32
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Армия и оружие

Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США

У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Коммерсантъ 15:07
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

"В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.
Газета.Ru 13:03
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Космос

Специалисты NASA показали снимок центра нашей галактики

По словам ученых, полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Pravda.Ru 12:50
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Кино

СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году

Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Игромания.ру 09:27
Экономика

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Интерфакс 12:52
Игры

Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов

Игромания.ру 13:24
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Происшествия

В Мексике ученик открыл стрельбу в школе

РБК 12:48
Общество

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
РИА Новости 08:45
Единоборства

Боец MMA из США: многим американцам нравится Путин

Газета.Ru 12:50
Авто

В России выросли цены на новые автомобили

С 1 января 2020 года цены на новые автомобили в России выросли на 2–6%. Об этом 9 января пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 04:44
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru 09:48
Здоровье

Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса

Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Экспресс газета вчера в 05:09
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