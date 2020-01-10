В Крыму остаются ещё проблемы с водоснабжением и экологией. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона заявил президент Владимир Путин. В то же время, по его словам, за последние годы многое сделано для раскрытия потенциала полуострова.

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

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