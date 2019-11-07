Общество

BFM.ruBFM.ruВетхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
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с чего всё началось

У последней черты: ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.
Известиявчера в 16:01

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СМИ: изношенные дома предложили ремонтировать за счет взносов граждан

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Власти хотят ремонтировать ветхие дома за счет россиян

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«Известия»: Минстрой предложил ремонтировать дома с высоким уровнем износа за счет граждан

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Телеканал 360°вчера в 18:39

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Lenta.ruвчера в 20:36

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Известиявчера в 16:41
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Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

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Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

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