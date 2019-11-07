Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

с чего всё началось

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Общество РКН удалил оскорбительное изображение триколора с сайта LiveInternet Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал удалить оскорбительное изображение флага России со страницы портала LiveInternet.ru.

Общество КС признал незаконным запрет на митинги возле зданий органов госвласти Свой отказ чиновники обосновали региональным законом, который запрещает массовые акции в ряде мест, в том числе, на Стефановской площади и в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти.

Происшествия В мэрию Каспийска пришли с обысками На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Футбол Клаудио Борги: «В декабре „Барселону“ возглавит Гальярдо» Бывший аргентинский футболист, ныне тренер Клаудио Борги назвал имя следующего главного тренера «Барселоны», который в декабре сменит на этом посту Эрнесто Вальверде.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Армия и оружие Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года "Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Общество Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").

Политика Комитет солдатских матерей уволил руководителя Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.

Политика США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Наука Физики оценили чувствительность клеток к быстрым и слабым колебаниям концентрации раздражителей Долгое время исследователи считали, что отклик рецептора зависит только от средней концентрации вещества-раздражителя, однако недавно биологи выяснили, что в действительности клетки также чувствуют быстрые изменения концентрации во времени.

Экономика Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.

Происшествия Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.

Интернет В WhatsApp обновили настройки приватности В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".

Общество Роскомнадзор намерен ввести наказание за покупку персональных данных Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство собирается ввести административную ответственность за покупку и приобретение украденных персональных данных.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Кино Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.