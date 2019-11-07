Общество
BFM.ruВетхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
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с чего всё началось
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.Известия16:01
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Коммерсантъ 22:26
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Profinance.ru 07:08
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Афиша Daily 31 октября в 19:02
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Телепрограмма вчера в 19:55
Футбол
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Daily Storm 22:04
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Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
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РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ
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Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия 20:23