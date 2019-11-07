Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

с чего всё началось

Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Происшествия По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.

Футбол Отец 19-летнего Холанна сообщил о желании форварда выступать в АПЛ Отец форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна подтвердил, что сын открыт для продолжения карьеры в Англии.

Происшествия Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Общество Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.

Здоровье Минздрав уточнил критерии появления на свет детей Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.

Происшествия Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками По предварительным данным, во время работ по сушке семян подсолнечника женщина упала в металлический короб, заполненный семенами.

Здоровье Bloomberg: Китай заразил Россию свиным гриппом Год назад свиной грипп начал бушевать в Китае и теперь, возможно, перебрался из Поднебесной в Россию, то есть вернулся туда, откуда, предположительно, и пришел, пишет Bloomberg.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Армия и оружие Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Армия и оружие Вашингтон выставил счет Сеулу за размещение войск США в Южной Корее В ходе прошедших 5 ноября в Сеуле переговоров, посвященных распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее, США потребовали от своих партнеров 4,7 миллиардов долларов.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Экономика РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга) Источники издания сообщили, что состоявшаяся сделка между банками является частью схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" Филарета Гальчева перед ВТБ.