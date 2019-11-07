Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

с чего всё началось

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного. Об этом сообщает газета «Известия».

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан

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