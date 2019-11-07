Общество
RT на русскомВетхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного. Об этом сообщает газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить1809
с чего всё началось
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Технологии
В Китае приступили к разработке 6G
Министерство науки и технологии КНР сегодня официально объявило о начале работ над разработкой мобильной связи 6 поколения (6G).
ФедералПресс вчера в 19:57
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
РИА Новости / Сергей Пивоваров Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своем браке с супругой Анастасией Костенко в новом выпуске шоу певца T-Killah на YouTube.
РЕН ТВ 07:59
Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике
Атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота «Псков» и «Нижний Новгород» провели «дуэль» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили РБК в пресс-службе Северного флота.
РБК 05:56
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Политика
Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций
Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Daily Storm 05:59
Экономика
Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия).
REGNUM 01:20
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:42
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Футбол
Петров: в конце матча с Порту спросил капитана, устраивает ли нас счёт
Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал об эмоциях команды после победного матча с «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:3), который проходил 13 августа 2019 года.
Чемпионат 07:54
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Хоккей
Хоккейная сборная России сыграет в первом матче Кубка Карьяла
В четверг, 7 ноября, сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на Кубке Карьяла.
Невские Новости 00:37
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Футбол
Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино
Евро-футбол.ру 05:30