Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксИз вьетнамского Дананга вывезут 80 000 туристов из-за коронавируса

Во Вьетнаме из-за четырех новых случаев коронавирусной инфекции на две недели закрыли город Дананг, оттуда экстренными авиарейсами вывезут около 80 000 туристов, сообщает ВВС News. В стране не выявляли новых заразившихся COVID-19 с апреля.
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Вторая волна? В курортном Вьетнаме зафиксирована вспышка новой агрессивной формы COVID-19

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Из Вьетнама вывезут около 80 тыс туристов из-за вспышки COVID-19

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Ведомости13:20

Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
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