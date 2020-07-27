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Chelindustry.ru
Chelindustry.ru

Вьетнам эвакуирует туристов из Дананга после вспышки коронавируса

Власти экстренно эвакуируют 80 тысяч человек из центральной туристической зоны Дананга Страна снова находится в состоянии повышенной готовности из-за роста числа случаев COVID-19 Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 27.07.2020 (CHELINDUSTRY) Вьетнам эвакуирует 80 000 человек, в основном местных туристов, из центральной туристической зоны Дананга.В источнике
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ИА Красная Весна

Вьетнамский аэропорт переполнили спешащие сбежать от нового коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 09:58
Большая Азия

Вьетнам вновь борется с коронавирусом

Большая Азия26 июля в 05:01
Интерфакс

Из вьетнамского Дананга вывезут 80 000 туристов из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 04:12
Известия

Из Вьетнама вывезут около 80 тыс туристов из-за вспышки COVID-19

Известиявчера в 01:41
РИА Новости

Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов

РИА Новостивчера в 00:58
Profi.travel

Власти Вьетнама закрыли Дананг от туристов

Profi.travel26 июля в 10:34
ТАСС

Власти Вьетнама ввели ограничительные меры из-за коронавируса в Дананге

ТАССвчера в 07:09

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Интерфаксвчера в 16:23
1,6K

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ruвчера в 04:51
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Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 млрд рублей.
РБКвчера в 16:50
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Онищенко назвал отличительные симптомы коронавируса

Ранее об отличиях коронавирус от гриппа рассказал Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Gazeta.SPbвчера в 01:32
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБКвчера в 07:47
1,1K

Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам

Мобильный GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршруты спортсменов, сообщил, что все тренировки, записанные во время сбоя, начали автоматическую синхронизацию с сервисом, это займет какое-то время, уточнили в компании.
Радиочастотный спектрвчера в 10:59
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфаксвчера в 11:12
1,4K
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В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад

Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
РИА Новостивчера в 14:54
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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