Вьетнам эвакуирует туристов из Дананга после вспышки коронавируса

Власти экстренно эвакуируют 80 тысяч человек из центральной туристической зоны Дананга Страна снова находится в состоянии повышенной готовности из-за роста числа случаев COVID-19 Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 27.07.2020 (CHELINDUSTRY) Вьетнам эвакуирует 80 000 человек, в основном местных туристов, из центральной туристической зоны Дананга.