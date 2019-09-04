Экономика

REGNUMREGNUMВьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд

Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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