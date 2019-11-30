Футбол
Аргументы и ФактыВъезд россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 хотят упростить
Шенгенские визы могут начать выдавать по упрощенной схеме российским болельщикам, которые соберутся на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.
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Российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.ТАСС Спорт04:02
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