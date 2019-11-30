Российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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Шенгенские визы могут начать выдавать по упрощенной схеме российским болельщикам, которые соберутся на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.

Въезд россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 хотят упростить

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