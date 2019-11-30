Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВъезд россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 хотят упростить

Шенгенские визы могут начать выдавать по упрощенной схеме российским болельщикам, которые соберутся на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.
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Въезд российских болельщиков в страны Шенгена во время Евро-2020 может быть упрощен

Российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
ТАСС Спорт04:02

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Въезд в страны ЕВРО-2020 для болельщиков из России может быть упрощен

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Въезд российских болельщиков в страны Шенгена во время Евро-2020 может быть упрощен

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Въезд российских болельщиков в Шенгенскую зону во время Евро-2020 могут упростить

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Въезд россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 хотят упростить

Аргументы и Факты05:53
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Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
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