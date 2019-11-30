Футбол
News.ruВъезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить
Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.ТАСС Спорт04:02
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