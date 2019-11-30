Российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

с чего всё началось

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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