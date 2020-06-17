Коронавирус
Газета.RuВъезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". При этом обязательной процедурой при въезде в край будет измерение температуры.
Читать в источнике
Оценить595
Подробнее о событии
Показать все источники
Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет
Администрация Краснодарского краявчера в 15:03
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Интернет
VK Connect объединит экосистемы «ВКонтакте» и Mail.ru Group
Проект единой учетной записи стал одним из ключевых элементов набора VK SuperAppKit, который объединяет сервисы «ВКонтакте» и Mail.ru Group в единую экосистему.
Telesputnik.ru 08:39
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1956 года
Абсолютный же максимум был зафиксирован 17 июня 1892 года - тогда воздух раскалился до 30,8. Однако сегодня и этот рекорд может пасть: по прогнозам синоптиков, столбики термометров в состоянии подскочить до 31-32 градусов.
Российская газета 08:11
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 08:42
Общество
В школах России установят «умные» камеры
Pravda.Ru вчера в 10:14
Общество
Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%
Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 15:09 — REGNUM В Петербурге стабильно снижается число вновь выявленных носителей коронавируса.
REGNUM 08:09
Происшествия
Михаила Ефремова привезли на допрос
Актера Михаила Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы на очередной допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение
На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Общество
МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования
Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
РИА Новости 07:06
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Больше не Джон Сноу: Кит Харингтон расстроил фанатов короткой стрижкой
С новой стрижкой актер стал выглядеть намного более брутальным.
Городовой 08:15
Общество
Анализ результатов ЕГЭ ужесточат в этом году
Анализ результатов Единого государственного экзамена ужесточат в России с этого года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
АБН 07:57
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском вчера в 01:10
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Экономика
Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля
Российское правительство постановило, что во второй половине 2020 года цены на услуги вырастут на четыре процента, но не более.
Evo-rus.com 08:30
Здоровье
3010 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 71 новый случай COVID-19 Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 02:47
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 67 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе два случая зафиксированы посмертно.
ВЕТТА 03:55
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12