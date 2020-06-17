Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". При этом обязательной процедурой при въезде в край будет измерение температуры.

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

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