Коронавирус
iReactorВъезд в Апатиты и Кировск ограничили на две недели из-за коронавируса
Власти Мурманской области закрыли въезд в Кировск и Апатиты на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе. С 06:00 29 марта ограничение будет введено до 11 апреля. Попасть в города можно будет только по постоянной или временной регистрации.
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Шоу-бизнес
Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Происшествия
В Башкирии нашли еще одного зараженного коронавирусом
Всего в Башкирии под подозрением на коронавирус находятся 97 человек. 16 из них - несовершеннолетние.
Здоровье
Первую заболевшую на Ставрополье коронавирусом готовят к выписке
Самая первая пациентка, заболевшая на Ставрополье коронавирусом, готовится к выписке на следующей неделе.
Наука
Определили температуру уничтожения коронавируса
Китайские специалисты определили необходимую температуру, которая требуется, чтобы уничтожить новую коронавирусную инфекцию.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Путешествия
В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов
Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.
Фигурное катание
Тарасова ответила на критику финской фигуристки в адрес Тутберидзе
Известный в прошлом тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки из Финляндии Кииры Корпи, которая назвала детскую фабрику Этери Тутберидзе признаком бесчеловечной культуры.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Футбол
«Челси» и «Эвертон» интересуются защитником «Лилля» Габриэлем
Защитник «Лилля» Габриэль попал в сферу интересов двух клубов АПЛ. Заполучить 22-летнего бразильца хотят «Челси» и «Эвертон».
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Общество
В России выявили еще 228 случаев коронавируса
За последние сутки в России было зафиксировано еще 228 случаев заражения коронавирусом. Теперь заболевшими в стране числятся 1264 человека.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Происшествия
При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный
Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Общество
WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса
В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Политика
Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Общество
В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса
Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Футбол
Капитаны испанских клубов выступили против снижения зарплат
Федерация футбола Испании на днях провела конференцию с клубами Примеры и Сегунды.