Коронавирус

iReactoriReactorВъезд в Апатиты и Кировск ограничили на две недели из-за коронавируса

Власти Мурманской области закрыли въезд в Кировск и Апатиты на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе. С 06:00 29 марта ограничение будет введено до 11 апреля. Попасть в города можно будет только по постоянной или временной регистрации.
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Стали известны подробности карантина в Кировске и Апатитах

Северпост04:18

В Кировске и Апатитах вводятся ограничения на въезд

Мурманский вестник04:30

Работающие в Апатитах и Кировске смогут проехать туда без прописки

ТВ-2104:10

Въезжающих в Апатиты записывают и измеряют температуру

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У всех въезжающих в Апатиты и Кировск измеряют температуру

Nord-News05:55

В интернете публикуют фото с поста экстренных служб на апатитской дороге

Би-порт03:14

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса

ТАССвчера в 16:15
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Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
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Российская газета 05:33
Здоровье

Первую заболевшую на Ставрополье коронавирусом готовят к выписке

Самая первая пациентка, заболевшая на Ставрополье коронавирусом, готовится к выписке на следующей неделе.
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Определили температуру уничтожения коронавируса

Китайские специалисты определили необходимую температуру, которая требуется, чтобы уничтожить новую коронавирусную инфекцию.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Известный в прошлом тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки из Финляндии Кииры Корпи, которая назвала детскую фабрику Этери Тутберидзе признаком бесчеловечной культуры.
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Защитник «Лилля» Габриэль попал в сферу интересов двух клубов АПЛ. Заполучить 22-летнего бразильца хотят «Челси» и «Эвертон».
Sport24.ru 04:14
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Little Big представили «карантинную» версию своей песни

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В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
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В России выявили еще 228 случаев коронавируса

За последние сутки в России было зафиксировано еще 228 случаев заражения коронавирусом. Теперь заболевшими в стране числятся 1264 человека.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
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ТАСС вчера в 11:24
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У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Известия вчера в 16:42
Общество

WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса

В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Рифей-Пермь вчера в 01:15
Армия и оружие

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Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
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Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
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Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

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Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
РБК 01:51
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Общество

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
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В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
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Капитаны испанских клубов выступили против снижения зарплат

Федерация футбола Испании на днях провела конференцию с клубами Примеры и Сегунды.
Soccer.ru 02:39
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