Коронавирус

REGNUMREGNUMВъезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса

Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на странице в соцсети Instagram.
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В Кировске и Апатитах вводятся ограничения на въезд

Мурманский вестник04:30

Работающие в Апатитах и Кировске смогут проехать туда без прописки

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У всех въезжающих в Апатиты и Кировск измеряют температуру

Nord-News05:55

В правительстве разъяснили действие запрета на проезд в Кировск и Апатиты

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Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса

ТАССвчера в 16:15

В интернете публикуют фото с поста экстренных служб на апатитской дороге

Би-порт03:14

Въезжающих в Апатиты записывают и измеряют температуру

Вечерний Мурманск03:46
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Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Ведомости 07:25
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
RT на русском 06:58
Здоровье

Ограничения введены в двух нижегородских больницах из-за коронавируса

Ограничительные меры введены в двух больницах Нижнего Новгорода после выявления там пациентов с коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Время Н 06:09
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Политика

В Польше оценили российскую помощь Италии

В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Газета.Ru 04:34
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня 05:00
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Общество

СК проверяет блогершу, похваставшуюся прогулками вместо карантина

Блогерша заявила, что теперь «делает что хочет». После этого женщину стали замечать в местных кафе и спортзале.
НТВ 08:29
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Происшествия

В Мурманске ирландского шахматиста вылечили от коронавируса

В Мурманске из больницы выписан ирландский спортсмен, у которого 16 марта был подтвержден коронавирус.
Российская газета 08:23
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
REGNUM вчера в 00:10
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся

Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
RuNews24.ru 05:20
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Московский Комсомолец 08:32
Общество

Аксёнов потребовал возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом

Первое уголовное дело за инфицирование другого человека коронавирусом предложил завести глава Крыма Сергей Аксёнов 29 марта в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом в регионе.
Красная весна 05:39
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Центр «Екатеринбург-Экспо» превратили в госпиталь

Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» временно превратили в госпиталь в рамках учений.
Красная весна 06:21
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
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