Коронавирус

Orengrad.ruOrengrad.ruВ России закрыли два города из-за коронавируса

Сообщается, что в Мурманской области 3 человека больны, у 16-ти предварительно положительный результат. Из-за того, чтобы контролировать ситуацию въезд закрыт в два города Кировск и Апатиты. Проезд будет разерешен только те, кто имеет прописку в этих городах.
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В регионе обнаружили еще троих людей, зараженных COVID-19.
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