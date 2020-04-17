Транспорт
РосбалтВъезд в Карелию ограничат контрольно-пропускными пунктами
С полуночи 22 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты на нескольких трассах, а остальные дороги будут закрыты.
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