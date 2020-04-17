Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксВъезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. Он написал об этом во "ВКонтакте."
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