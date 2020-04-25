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Политика Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев. 210

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