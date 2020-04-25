Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин.

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

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