Коронавирус
Lenta.ruВъезд в Шенгенскую зону запретят
Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Ограничения будут действовать для граждан третьих стран.
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Политика
Евросоюз закроет въезд для иностранцев
Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом
Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Общество
Россиянин с коронавирусом рассказал о заболевании
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.
Политика
Конституционный суд заявил о сохранении светского характера России
В КС напомнили, что Россия, согласно ст. 14 Конституции, является светским государством, где, по ст. 28, каждому гарантируется свобода совести.
Общество
В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы
В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы Работы по демонтажу зданий находятся в завершающей стадии.
Общество
Трое заболели коронавирусом в Тольятти
В Самарской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает Роспотребнадзор.
Политика
Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса
Отношения США с Россией и распространение коронавируса стали центральными темами на теледебатах экс-вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
Культура
Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову
Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
Наука
Вся коллекция свитков Мертвого моря в музее США оказалась подделкой
Политика
Госдума отменила правительственный час с участием Лаврова
Совет Думы отменил правительственный час с главой МИД России Сергеем Лавровым, который был запланирован на среду, 18 марта.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Финансы
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Детские сады закрывают на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Футбол
УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров
Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
Здоровье
Испанский медик назвал продукты, защищающие от коронавируса
Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В США в результате стрельбы погибли пять человек
Неизвестный открыл стрельбу в городе Спрингфилд американского штата Миссури, пять человек, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения, говорится в заявлении полиции города, опубликованном на официальном сайте.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Футбол
В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»
В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Игры
Инсайдер: демоверсия Resident Evil 3 Remake выйдет в конце марта
Инсайдер Dusk Golem заявил, что 20 марта Capcom выпустит демоверсию Resident Evil 3 Remake. Издатель пока не комментировал информацию.