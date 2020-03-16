Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВъезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Ограничения будут действовать для граждан третьих стран.
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FT: Власти ЕС планируют закрыть въезд в Шенген

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FT узнала о плане властей ЕС запретить въезд из нешенгенских стран

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Lenta.ru11:20
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
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Евросоюз закроет въезд для иностранцев

Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
РИА Новости 11:24
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Общество

В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом

Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 05:53
Общество

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С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
РБК 10:20
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Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.
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В КС напомнили, что Россия, согласно ст. 14 Конституции, является светским государством, где, по ст. 28, каждому гарантируется свобода совести.
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В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы Работы по демонтажу зданий находятся в завершающей стадии.
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Lenta.ru 10:36
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ГТРК Самара 10:23
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Отношения США с Россией и распространение коронавируса стали центральными темами на теледебатах экс-вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
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Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
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Вся коллекция свитков Мертвого моря в музее США оказалась подделкой

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Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
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Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
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В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение.
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Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
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Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
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Брат Муслима Магомаева раскритиковал создателей сериала о музыканте

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В США в результате стрельбы погибли пять человек

Неизвестный открыл стрельбу в городе Спрингфилд американского штата Миссури, пять человек, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения, говорится в заявлении полиции города, опубликованном на официальном сайте.
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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

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В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»

В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
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Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
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Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

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