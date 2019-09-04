Футбол
LiveSport.ruБеляев разобрал предстоящего соперника сборной России
Максим Беляев, который является защитником сборной России, побеседовал с журналистом «Чемпионата» и рассказал, к какой манере игры соперника стоит готовиться российской команде.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Полиция задержала похитителя телефонов Бондарчука и Миронова
В Москве задержан подозреваемый в краже телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице.
Росбалт вчера в 23:40
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Политика
Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
Rambler News Service 01:01
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru вчера в 11:40
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Политика
Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и по окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
РИА Новости 06:07
Общество
Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном
ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
REGNUM 06:41
Политика
Финляндия призвала ЕС улучшить отношения с Россией
Пекка Хаависто - министр иностранных дел Финляндии - заявил, что ЕС должен приложить больше усилий к улучшению отношений с Россией.
Expert.ru 02:20
Происшествия
Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции
Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Политика
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:52
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье
Эксперты назвали 5 лучших продуктов с антиоксидантами для печени
Для избавления своей печени от вредных токсинов медики советуют чаще употреблять продукты с антиоксидантами.
Discover24 04:26
Кино
Вышел финальный трейлер «Стриптизерш» с Дженнифер Лопез
В YouTube опубликован второй трейлер комедии «Стриптизерши». Главную роль в фильме сыграла Дженнифер Лопез.
Культуромания 01:42
Происшествия
14 млн за четыре письма: СКР предъявил обвинение менеджеру ИКЕА
28 августа в кафе на улице Чернышевского обвиняемый, по версии следствия, получил от представителя подрядчика 14 млн рублей и передал ему письма со своими подписями, после чего был задержан.
REGNUM 06:26
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области
31 августа хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске. В результате обрушились стены в трех жилых помещениях.
Известия 06:21
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть
Вечерняя Москва вчера в 07:26
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Транспорт
Собянин открыл участок дороги между Калужским и Варшавским шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу в ТиНАО от Калужского шоссе до Яковлево, которая является первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе.
РИА Новости 05:11
Общество
Жители Петербурга выбрали название «Тучков буян» новому парку города
Жители Санкт-Петербурга выбрали название «Тучков буян» для нового городского парка на проспекте Добролюбова в результате онлайн-голосования.
Известия 05:00