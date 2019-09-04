Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruБеляев разобрал предстоящего соперника сборной России

3 фото
Максим Беляев, который является защитником сборной России, побеседовал с журналистом «Чемпионата» и рассказал, к какой манере игры соперника стоит готовиться российской команде.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Максим Беляев: «Я готов стать противоядием фланговым подачам шотландцев»

Спорт-Экспресс06:26

Беляев: «Шотландия — это жесткий футбол и высокий темп. Но всему есть противоядие»

Sport24.ru05:59

«Везде есть уши». Беляев отказался раскрывать секреты сборной России

Матч ТВ06:37

Футболист Беляев заявил, что готов дебютировать за сборную России в матче с шотландцами

ТАСС06:39

«Везде есть уши». Беляев отказался раскрывать секреты сборной России

Sportbox.RU06:37

Беляев разобрал предстоящего соперника сборной России

LiveSport.ru06:48

Беляев: Шотландия — это жёсткий футбол, высокий темп, но есть противоядие

Чемпионат06:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Полиция задержала похитителя телефонов Бондарчука и Миронова

В Москве задержан подозреваемый в краже телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице.
Росбалт вчера в 23:40
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Политика

Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
Rambler News Service 01:01
Происшествия

Суд дал три года колонии фигуранту «дела 27 июля» Кириллу Жукову

РБК 06:33
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Вести.Ru вчера в 11:40
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Пскове

В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

РИА Новости 04:11
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском 02 сентября в 14:04
Политика

Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции

Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и по окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
РИА Новости 06:07
Общество

Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном

ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
REGNUM 06:41
Политика

Финляндия призвала ЕС улучшить отношения с Россией

Пекка Хаависто - министр иностранных дел Финляндии - заявил, что ЕС должен приложить больше усилий к улучшению отношений с Россией.
Expert.ru 02:20
Происшествия

Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции

Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Политика

Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах

Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:52
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье

Эксперты назвали 5 лучших продуктов с антиоксидантами для печени

Для избавления своей печени от вредных токсинов медики советуют чаще употреблять продукты с антиоксидантами.
Discover24 04:26
Кино

Вышел финальный трейлер «Стриптизерш» с Дженнифер Лопез

В YouTube опубликован второй трейлер комедии «Стриптизерши». Главную роль в фильме сыграла Дженнифер Лопез.
Культуромания 01:42
Происшествия

14 млн за четыре письма: СКР предъявил обвинение менеджеру ИКЕА

28 августа в кафе на улице Чернышевского обвиняемый, по версии следствия, получил от представителя подрядчика 14 млн рублей и передал ему письма со своими подписями, после чего был задержан.
REGNUM 06:26
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

Известия 05:32
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области

31 августа хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске. В результате обрушились стены в трех жилых помещениях.
Известия 06:21
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть

Вечерняя Москва вчера в 07:26
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Транспорт

Собянин открыл участок дороги между Калужским и Варшавским шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу в ТиНАО от Калужского шоссе до Яковлево, которая является первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе.
РИА Новости 05:11
Общество

Жители Петербурга выбрали название «Тучков буян» новому парку города

Жители Санкт-Петербурга выбрали название «Тучков буян» для нового городского парка на проспекте Добролюбова в результате онлайн-голосования.
Известия 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Беляев Максим Александрович
Российский футболист
Российский футболист, защитник тульского «Арсенала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шотландия
Страна
Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное