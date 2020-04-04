С 4 апреля в Омске ограничат въезды и выезды из города. Об этом только что сообщили в региональном УМВД. На дорогах, ведущих в город, с 4 апреля будут выставлены наряды полиции.

Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля

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