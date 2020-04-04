Коронавирус

РИА ОмскИнформРИА ОмскИнформВъезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля

С 4 апреля в Омске ограничат въезды и выезды из города. Об этом только что сообщили в региональном УМВД. На дорогах, ведущих в город, с 4 апреля будут выставлены наряды полиции.
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В Омской области ограничивают сообщение между деревнями и сёлами

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Стало известно, кого не коснется закрытие границ в Омске

Город55.ру01:11

С 4 апреля будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из Омска

ВОмскевчера в 10:18

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса

НГС55вчера в 10:31

СРОЧНО! Омск закрывает границы

Om1.ruвчера в 10:28

Власти запретили въезд и выезд из Омска: кто может проехать?

РИА СуперОмск00:30

Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля

РИА ОмскИнформвчера в 10:31
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Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей

Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.
РИА Новости 05:02
Происшествия

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Газета.Ru 05:09
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент принял решение продлить в России нерабочие дни с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно.
Новосибирские новости 02 апреля в 10:24
Общество

582 россиянина заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в стране зарегистрированы 582 случая заражения россиян коронавирусом.
Открытый Нижний 04:30
Здоровье

Российский врач сравнил коронавирус и атипичную пневмонию по летальности

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что вирус атипичной пневмонии хуже коронавируса по показателю летальности.
РБК 05:39
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
Общество

Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
RT на русском вчера в 11:06
Общество

Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Пенза-Обзор вчера в 14:38
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Политика

В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии

Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Газета.Ru 03:23
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Всего в регионе выявлено семеро инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
АМИТЕЛ 02:34
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына в интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, сообщает 4 апреля издание «Спорт-Экспресс».
Известия 01:01
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

В Тульской области продлен режим повышенной готовности

В Тульской области продлен режим повышенной готовности.
Тульская пресса вчера в 13:25
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19

Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:46
Общество

Россия с сегодняшнего дня приостановила вывоз россиян из-за границы

Как сообщается, это меры для борьбы с распространением коронавируса.
Эхо Москвы 05:30
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
Общество

Правительство выделило более 320 млн рублей на выплаты медработникам

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) более 321 млн руб. на выплаты медицинским работникам.
Коммерсантъ 02:59
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Общество

Учебный год в ряде российских школ могут продлить до 8 июня

Учебный год в ряде школ России может быть продлен до начала единого государственного экзамена - 8 июня.
ТАСС 05:34
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости вчера в 05:55
Футбол

«Барселона» может еще сильнее снизить зарплаты игроков

Сегодня СМИ сообщили, что руководство «Барселоны» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.
Все про Спорт ру 04:48
Происшествия

В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын

Вести.Ru вчера в 19:17
Как работают Яндекс.Новости?
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