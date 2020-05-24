Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

с чего всё началось

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти». Всего в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев COVID-19, девять человек скончались.

Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

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